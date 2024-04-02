«إنركاب» للطاقة تتوسع في الإمارات باستثمار 220 مليون درهم في مصنعها الثاني

المصدر: دبي- البيان

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کشف وسيم أشرف قريشي، رئيس مجلس إدارة شركة «إنركاب» العاملة في مجال تخزين الطاقة ومقرها دبي، عن عزم الشركة لطرح عام أولي قبل نهاية الجاري 2024، أو مطلع العام القادم 2025، كأول شركة مدرجة تعمل في قطاع تخزين الطاقة بدولة الإمارات العربية، حيث تشهد أسواق المال في الإمارات، زخماً إيجابياً خلال السنوات القليلة القادمة، فيما لم يشر إلى مكان إدراج الشركة في سوق دبي المالي»، أو «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أو حتى في ناسداك دبي». وقال قريشي في تصريحات له: إن الشركة بصدد بناء منشأة تصنيعية ثانية لها في الإمارات بقيمة 220 مليون درهم (60) مليون دولار أمريكي)، وتحديداً في أبوظبي، بعد منشأتها الأولى في مدينة دبي الصناعية»، والتي تصدر عبرها الشركة منتجاتها إلى 57 سوقاً.

وقال قريشي: بلغ إجمالي مبيعات الشركة في 2023 نحو 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 16 مليون دولار، مدفوعة بنتائج الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 12 مليون دولار أمريكي.

وأضاف قريشي: «إننا نطلق رحلتنا من دبي إلى العالم ونؤمن بأن منتجاتنا لها دور مهم تلعبه في التحول إلى نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. نحن متحمسون للإمكانيات المقبلة بينما نحدث تأثيراً ذا معنى في مكافحة تغير المناخ. وقال: إن وجودنا في دولة الإمارات مكننا من الوصول إلى رأس المال البشري والبنية التحتية المتوفرة، ووفر الأساس للتطوير المستمر لتقنياتنا. ومع تركيز قيادة دولة الإمارات على الطاقة المتجددة والكفاءة، ومكافحة تغير المناخ، فإن البيئة مواتية للمبتكرين والمخترعين مثلنا للبناء.

وأعرب سعد زمان، رئيس مجلس إدارة برج كابيتال ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي «إنركاب»، عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته الشركة. «نحن نعمل معاً كفريق واحد لتمكين شركة «إنركاب» من التوسع تجارياً وتحقيق الإمكانات العالمية للتكنولوجيا كعلامة تجارية رائدة في مجال تخزين الطاقة».

وتعد منتجات الشركة أول بديل غير كيميائي لليثيوم أيون، استناداً إلى تخزين الطاقة الكهروستاتيكية وهي تغير قواعد اللعبة في مشهد تخزين الطاقة حيث تقدم أداءً أفضل بمقاييس مثبتة في جميع المقاييس بتكلفة أقل وعمر أطول وشحن سريع وسلامة أفضل وإجمالي إمكانية إعادة التدوير.

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