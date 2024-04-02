قمة «الرؤية بعيون الآلة» 2024 تجمع نخبة الخبراء العالميين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة "الرؤية بعيون الآلة" 2024، إحدى كبرى القمم العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤى الحوسبية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وذلك يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 الجاري.

وتنظم الدورة الثانية لقمة "الرؤية بعيون الآلة" في متحف المستقبل بدبي في تجمع سنوي لنخبة الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يتبادلون خلاله الأفكار والرؤى الكفيلة برسم الاتجاهات الجديدة وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستثمار والتعليم.

وتتناول القمة في حواراتها مسارات علمية واقتصادية، وتستعرض أحدث التطورات في مجال توليد الصور والتعرف عليها، والتعلم الآلي، والرؤى الجديدة التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ودوره في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز جودة الحياة.

وتستضيف القمة 15 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها المتميزة في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والسياحة وغيرها، بحضور ممثلي مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العالمية، وأكثر من 2000 باحث ومبتكر ومهتم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

وتنظم القمة بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة "إنفيديا" العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"أيه آي 71"، و"كور 42"، و"أنتيما"، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

صقر بن غالب: الإمارات مركز عالمي لتحفيز مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز المبادرات الهادفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والمكان الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وبيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لصياغة مستقبل هذا القطاع، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وقال صقر بن غالب إن استضافة "قمة الرؤية بعيون الآلة" في دورتها الثانية، يعكس النجاح الكبير لدورتها الأولى التي نظمتها العام الماضي، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وما مثلته من فرصة مهمة لاجتماع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ألكسندر خانين: القمة تواكب أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال ألكسندر خانين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بولينوم إيفينتس" المنظمة لقمة "الرؤية بعيون الآلة"، إن القمة تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن القمة تمثل عنصراً مهماً في دعم الحوار العالمي الهادف لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره بالنهوض بمختلف مجالات الحياة.

وتستضيف القمة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنها علي فرهادي الرئيس التنفيذي لمعهد "ألين" للذكاء الاصطناعي وبروفيسور في كلية "بول جي ألين" لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، وياسر شيخ نائب رئيس "ميتا رياليتي لابز" في بيتسبرغ، وألون هاليفي كبير العلماء التطبيقيين الرئيسيين في شركة "أمازون" للحوسبة السحابية، ولوك جوليا كبير المسؤولين العلميين في مجموعة "رينو" وأحد مؤسسي "سيري"، وهيذر دومين القائدة العالمية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤولة في "آي بي إم"، ومروان دباح مستشار أول للذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، ونيكو سيبي بروفيسور في جامعة "ترينتو"، وفهد خان نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية وبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم.

وصممت قمة "الرؤية بعيون الآلة" لتكون منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة مع 5000 من قادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، وسيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، ما يسمح لجمهور أوسع بالتفاعل مع المناقشات والأفكار التي تتم مشاركتها خلال القمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز