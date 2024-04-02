«المركزي»: أصول بنوك الإمارات تتجاوز 4.109 تريليونات درهم نهاية شهر يناير

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملة شهادات القبول المصرفية بنسبة %0.8 من 4.075 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 4.109 تريليونات درهم في نهاية شهر يناير المنقضي من العام الجاري 2024.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة اليوم عن المصرف المركزي أن إجمالي رصيد الودائع المصرفية قد ارتفع في يناير بنسبة 0.7% من 2.521 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023 إلى 2.539 تريليون درهم وذلك استنادا لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بما استوعب تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% وقد توسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 % وفي ودائع القطاع العام بنسبة 1% وفي ودائع القطاع الخاص بنسبة 1% أيضا مقابل انخفاض ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 24.9%.

وتابعت البيانات أن إجمالي الائتمان قد ارتفع بدوره بنسبة %0.2 من 1.991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023 إلى 1.996 مليار درهم في نهاية شهر يناير، واسهم ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9% في الزيادة الطفيفة لإجمالي الائتمان بما يتخطى تراجع الائتمان المحلي بنسبة 0.01% ويُعزى التراجع لانخفاض رصيد ائتمان القطاع الحكومي انخفاض بنسبة 0.1% والقطاع العام بنسبة 1.3% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13.6% رغم ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي.

على جانب آخر أظهرت توسع القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023 إلى 670.9 مليار درهم بنهاية يناير 2024 مدفوعة بالزيادات في الاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8% رغم انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% وفي الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5%.

بينما ارتفع مجمل عرض النقد "ن1" بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830.0 مليار درهم في نهاية يناير نتيجة ارتفاع النقد المتداول في خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم، متجاوزاً تراجع الودائع النقدية بمقدار 0.2 مليار درهم

وأسهم ارتفاع "ن1" الى جانب نمو بمقدار 4.2 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية الى ارتفاع مجمل عرض "ن2" بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهـم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهايــة يناير 2024.

مقابل ذلك أيضا ارتفع مجمل عرض النقد "ن3" بنسبة 1.3 %من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي مستندا أيضا لارتفاع إضافي في الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.

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