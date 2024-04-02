«المركزي» يرفع قيمة أصوله الأجنبية إلى 695 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نمت أصول المصرف المركزي الأجنبية بقيمة 14 مليار درهم ليرتفع رصيدها الإجمالي من 681 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 695 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري 2024.

واستند النمو وفق بيانات حديثة للمصرف إلى نمو الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 443.4 مليار درهم إلى 464.8 مليار درهم مما حد من تأثير تقلص رصيد كل من الاوراق المالية الأجنبية والتي انخفضت إلى 182.7 مليار درهم مقارنة برصيد سابق 187.1 مليار درهم وأيضا تراجع حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 50.5 مليار درهم إلى 47.3 مليار درهم نهاية يناير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز