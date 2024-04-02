3.42 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.42 مليارات درهم عبر 1030 صفقة. وتم تسجيل 787 مبايعة بقيمة 2.12 مليار درهم، منها 83 مبايعة لأراضٍ، و610 مبايعات لوحدات سكنية و94 مبايعة لمبان.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع أرض في منطقة هورايزون بقيمة 80 مليون درهم، كما تم بيع شقة في منطقة برج خليفة بقيمة 37 مليون درهم. وتم بيع شقة على المخطط في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع كازا كنال بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون مليار درهم عبر 192 معاملة، منها 50 رهناً لأراض و112 رهناً لوحدات سكنية و30 رهناً لمبان، أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة تاون سكوير بقيمة 627 مليون درهم. وتم تسجيل 51 هبة بقيمة 250 مليون درهم.

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