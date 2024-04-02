26596 حساباً جديداً في «سوق دبي» بنمو 103 %

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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رسخ سوق دبي المالي، جاذبيته أمام المستثمرين إذ استقطب 26 ألفاً و596 حساباً جديداً في الربع الأول من العام 2024 بنمو 103%. وجاء الزخم بدعم إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس الذي سجلت أعداد الحسابات الجديدة فيه 151.5% ارتفاعاً على أساس سنوي، مقابل 6591 حساباً جديداً في مارس من العام الماضي.

واستحوذت شركة «بي اتش أم» كابيتال للخدمات المالية، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة في الربع الأول بواقع 8789 حساباً، وتليها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 7770 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 3788 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» بـ 1495 حساباً، والدولية للأوراق المالية 1351 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1217 حساباً، ويليه «أبوظبي الأول» للأوراق المالية 356 حساباً. ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.014 مليون صفقة في الربع الأول من العام الجاري، على 22.7 مليار سهم، وبقيمة تجاوزت 50.9 مليار درهم.

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