تعاون بين «سيدات أعمال أبوظبي» و«كلير سبيك جي سي سي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «Clear Speak GCC» (كلير سبيك جي سي سي) الرائدة في مجال التدريب، لتمكين وتعزيز مهارات التعامل والتواصل الفعّال لدى المرأة وبناء قدراتها المهنية في مجال إدارة المشاريع التجارية.

وتجسد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتقديم دورات تدريبية متخصصة تسلط الضوء على طرق التواصل الفعال، وتهدف إلى تزويد رائدات الأعمال بالأدوات والمهارات اللازمة لتمكينهن من الترويج لمشاريعهن والارتقاء بعلاماتهن التجارية.

وستركز الدورات التدريبية على تعزيز خبراتهن حول مهارات التعامل والتواصل الأساسية مع الآخرين، وطرق التحدث أمام الجمهور، وكيفية تقديم العروض المباشرة والتفاوض مع العملاء، الأمر الذي سيسهم في تمكينهن من جذب المزيد من فرص الأعمال ودفع أعمالهن التجارية نحو المزيد من النمو والازدهار.

وقالت فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: ينسجم هذا التعاون مع توجهاتنا الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في مجال الأعمال، وسنعمل بموجبها مع شركة «كلير سبيك جي سي سي»، على توحيد جهودنا لتزويد سيدات الأعمال بأدوات ومهارات الاتصال الفعال والمزيد من الفرص التي تمكنهن من مواصلة نجاحاتهن وتعزز من إمكاناتهن التنافسية في القطاع وتمنحهن القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقالت روبين ألبرز، مؤسسة شركة «كلير سبيك جي سي سي»: يسرنا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لدعم رائدات وسيدات الأعمال وتعزيز التواصل معهن بصورة مباشرة. ونتطلع من خلال مشاركة خبراتنا المعرفية مع رائدات وسيدات الأعمال إلى تطوير مهارات الاتصال لديهن، وتمكينهن من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والإنجازات المثمرة.

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