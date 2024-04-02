عمومية «دريك آند سكل» تقر خطة إعادة الهيكلة

المصدر: دبي - وام

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشونال»، أمس، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها بقيمة 600 مليون درهم ليصبح حوالي 3.47 مليارات درهم، بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.4 مليار سهم، حيث تعادل القيمة للسهم الواحد درهماً واحداً وسعر خصم إصدار يقدر بـ0.75 درهم، وبذلك فإن سعر الإصدار يصبح 0.25 درهم «زيادة رأس المال».

وقال المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل»: «وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال تهدف إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق عوائد أفضل للدائنين مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي».

وأضاف: «عازمون على استعادة المكانة التي تتمتع بها دريك آند سكل في قطاع الإنشاءات، حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة وخصوصاً في الإمارات نمواً مطرداً».

ووفقاً لبيان للشركة تهدف استراتيجية إعادة هيكلتها إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها وما تخصصت به في قطاع الإنشاءات مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المتكاملة والتصميم والإنشاء وإدارة المشاريع الإنشائية.

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