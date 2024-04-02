غرفة الاقتصاد النمساوية: الإمارات ضمن أكثر الوجهات جذباً للمستثمرين

المصدر: فيينا - وام

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أكد مارتن فولر رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة الاقتصاد الاتحادية النمساوية، أن دولة الإمارات، تعد من أكثر الوجهات جذباً للمستثمرين والشركات النمساوية.

ونوه فولر، أثناء مشاركته في ندوة تجارية عقدت في العاصمة «فيينا»، بالبنية التحتية الحديثة، والمناخ الاستثماري الملائم، الذي يجعل من دولة الإمارات وجهة مفضلة لأنشطة الأعمال النمساوية.

وأكد المسؤول في غرفة الاقتصاد، الذي يعبر عن صوت الأعمال التجارية النمساوية، أهمية الديناميكية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين النمسا والإمارات، والتزام غرفة الاقتصاد النمساوية، بمواصلة تعزيزها ودعمها. وسلطت الندوة الضوء على دور دولة الإمارات كجسر بين أسواق الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، لا سيما أوروبا، وتمتع الإمارات بموقع استراتيجي، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة صديقة للاستثمار، تجعل الدولة مركزاً للأعمال التجارية الدولية. وأشاد المشاركون بتطور الخدمات اللوجستية في الإمارات وتمتعها ببنية أساسية قوية وموانئ ومطارات متطورة ومرافق عصرية ما يعزز مكانة الدولة وجهة للأعمال وحاضنة للمشاريع والاستثمارات في مختلف القطاعات فضلا عن قطاعات اقتصاد المستقبل.

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