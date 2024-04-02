«موانئ أبوظبي» تحقق توسعاً عالمياً في 2023 بدخول أسواق جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توسيع نطاق حضورها العالمي بدخول أسواق جديدة، لا سيما مع استكمال الاستحواذ على شركة «نواتوم» التي تتمتع بحضور في 27 دولة، وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المخصصة للمركبات في أوروبا، وفق ما جاء بتقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها المجموعة خلال العام المنصرم.

وتطرق التقرير إلى سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة المتعلقة بالموانئ والمحطات وخدمات الشحن البحري في كل من الأردن ومصر وباكستان وجمهورية الكونغو وكازاخستان وأوزبكستان، ما أسهم في مضاعفة إيرادات المجموعة وتوسيع نطاق انتشارها العالمي في 46 دولة.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: شهدت مجموعة موانئ أبوظبي تحولاً لافتاً خلال عام 2023، تمثل في ترسيخ مكانتها كمزود عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال صفقات استحواذ مدروسة حققت قيمة استثنائية، وتوسعات استراتيجية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر قزوين وأفريقيا وحول العالم، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود المجموعة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تنويع اقتصادنا الوطني. وفي عامٍ شهد تفاقم حالة الضبابية في السوق العالمية، أكدت الإيرادات والأرباح القياسية التي حققتها المجموعة مرة أخرى على مرونتها وقوتها، وقيمتها بالنسبة للمساهمين.

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