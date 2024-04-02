إنجاز 99 % من إنشاءات «كريك فيوز 2» في خور دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» عن إنجاز 99% من الإنشاءات في مشروع «كريك فيوز 2» البالغة كلفته 350 مليون درهم، والذي يقع على شواطئ خور دبي الشهير في مدينة دبي الطبية. ومن المقرر أن يتم تسليمه خلال الربع الأول من عام 2024.

ويقع «كريك فيوز 2» في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويضم المشروع 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و436 شقة بغرفة واحدة و35 شقة بغرفتين. ويضم المشروع حمّامي سباحة وغرفاً للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى.

واكتملت أعمال الهيكل والطابوق والتكسية الداخلية، وأعمال التدفئة والتكييف والتهوية، وأعمال البلاط وأحواض السباحة والواجهات والمصاعد والأعمال الخارجيّة كُليّاً، فيما بلغت نسبة الإنجاز في التمديدات الميكانيكية والكهربائية 99%، فضلاً عن إنجاز 99% أيضاً من التشطيبات الإجمالية. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المشروع 750 فرداً.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدم السريع في أعمال البناء في مشروع «كريك فيوز 2». وأكد أن المقاول قد تجاوز بالفعل معايير مراقبة الجودة الصارمة مع الالتزام بالجدول الزمني النهائي للتسليم. وقال: سيسهم «كريك فيوز 2» في تعزيز أنماط حياة المقيمين فيه. كما يشكل الطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين شهادة على الدعم واسع النطاق من شركائنا لهذه الرؤية الفريدة.

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