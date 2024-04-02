غرفة الشارقة تستعرض جهودها لدعم استدامة النمو الاقتصادي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص، كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة، بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي انعقد مؤخراً في مقرها، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وأكد عبد الله سلطان العويس التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات، وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية «نحن الإمارات 2031» التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.

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