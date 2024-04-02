«الياه سات» تعين أميت سوماني رئيساً تنفيذياً للنمو والاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية عن تعيين أميت سوماني في منصب الرئيس التنفيذي للنمو والاستراتيجية. جاء قرار تعيين سوماني نظراً لخبرته الواسعة في قطاع الاتصالات الفضائية والاستشارات الإدارية التي تزيد على 27 عاماً، إلى جانب معرفته العميقة بالياه سات بفضل المناصب المختلفة التي شغلها خلال الفترة الماضية التي قضاها في الشركة من 2010 وحتى 2022، حيث شغل منصب نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ثم منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية من عام 2014 وحتى عام 2022.

وسيشرف سوماني من خلال منصبه القيادي الجديد في «الياه سات» على تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو لدى الشركة بالإضافة إلى قيادة شراكاتها وتحالفاتها الاستراتيجية العالمية. ويأتي هذا التعيين ليؤكد على جهود ومساعي الياه سات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية النمو واسعة النطاق بنجاح. وستسهم الخبرة التي يتمتع بها سوماني في تمكين الشركة من تنويع مجموعة منتجاتها وحلولها عبر الدخول في قطاعات جديدة واعدة وتوسيع قدراتها في مجال الأقمار الصناعية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: نود أن نرحب بسوماني من جديد في عائلة «الياه سات». ويأتي تعيينه في إطار سعي شركتنا لجذب أفضل المواهب والكفاءات الاستثنائية في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية النمو الطموحة. وستسهم خبرة سوماني الكبيرة وقدراته القيادية في تحقيق أهدافنا.

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