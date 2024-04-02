«شعاع» تؤجل نشر بيانات 2023 لحين انتهاء التفاوض مع الدائنين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، عن تأجيل نشر بياناتها المالية المدققة لعام 2023 إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الدائنين بشأن مبادرة إعادة هيكلة الديون التي تهدف إلى تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأسمالها.

كما تم الإفصاح عنه سابقاً في 13 مارس 2024، أطلقت شعاع طلب الموافقة بشأن تعديل شروط وأحكام سندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مستحقة في 31 مارس 2024. ومن المتوقع أن يتم تحديد نتائج هذه المفاوضات والإعلان عنها لكافة الأطراف بحلول 5 أبريل 2024.

وأكدت «شعاع» الأهمية الشديدة لدعم حملة السندات لمقترح إعادة الهيكلة المعروض عليهم، الأمر الذي يعد جوهرياً لتسهيل عملية ضخ رأس مال بواسطة طرف جديد بهدف استعادة استقرار الأعمال واستمراريتها. يضمن الحل المقترح استمرارية أعمال الشركة كما يقدم أفضل خيار متاح لحملة السندات من خلال تقديم خيار التسوية النقدية إلى جانب فرصة المشاركة في رأس مال الشركة. وتعتزم شعاع عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بحلول نهاية أبريل.

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