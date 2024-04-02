«أدنوك للغاز» توزع 11.92 مليار درهم عن 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الجمعية العمومية لشركة أدنوك للغاز بي إل سي «أدنوك للغاز» اجتماعها السنوي الأول منذ الاكتتاب العام الأولي على أسهمها في مارس 2023، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للغاز»، حيث وافق المساهمون على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 3.25 مليارات دولار (11.92 مليار درهم) عن عام 2023 بالكامل، علماً بأنه تم توزيع 1.625 مليار دولار منها كتوزيعات أرباح نقدية للمرحلة الأولى في ديسمبر 2023، وسيتم توزيع الدفعة الثانية بالقيمة نفسها في الربع الثاني من عام 2024.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023، وأوفت بوعودها فيما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل. وشهد سعر سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 30% منذ إدراجها في مارس 2023 حتى نهاية العام، وهذا أسهم في رفع قيمتها السوقية لتصل إلى 65 مليار دولار، وأصبحت ضمن أكبر وأفضل 20 شركة نفط وغاز في العالم. وبلغ إجمالي عوائد المساهمين، بما في ذلك الأرباح السنوية، 35% في عام 2023. وتعكس هذه الإنجازات التي تحققت رغم انخفاض أسعار الغاز عالمياً قدرتنا على تحقيق أداء مالي قوي ونمو متميز».

وأضاف: «نفذت «أدنوك للغاز» في عام 2023 استثمارات كبيرة لتعزيز استراتيجيتها للنمو، وقامت بترسية عقود بقيمة 4.9 مليارات دولار لتوسيع مرافق المعالجة والوصول إلى المزيد من العملاء، حيث ستوفر هذه المشاريع أحجام مبيعات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 20%. وحققت مبيعاتنا الدولية نمواً كبيراً في عام 2023 مع توقيع اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، ما يضمن استمرارية واستقرار عوائدنا في السنوات المقبلة عبر الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي».

وقال: «تخطط «أدنوك للغاز» لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار، بين عامي 2024 و2029، في فرص نمو محلية ودولية، مع توقع زيادة هامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2029. إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زيادة الطلب في الأسواق الدولية على الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاستحواذ على مصنع الرويس الجديد للغاز الطبيعي المسال الجاري إنشاؤه والمخطط أن يرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2028».

وحققت «أدنوك للغاز» نتائج مالية قوية في عام 2023 بإيرادات بلغت 22.7 مليار دولار وصافي دخل بقيمة 4.7 مليارات دولار، متجاوزة توقعات السوق، لترسي بذلك أساساً قوياً لمزيد من النمو في عام 2024 وما بعده.

وتعتزم الشركة زيادة توزيعات الأرباح التي تدفعها لمساهميها تدريجياً بنسبة 5% على أساس سنوي على مدى السنوات الأربع المقبلة، ما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يعزز أداؤنا المالي القوي في عام 2023 ثقتنا في توسيع حضورنا العالمي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات التي تنطوي على إمكانية تحقيق قيمة إضافية للمساهمين. ونخطط لمضاعفة طاقتنا الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مصنع الرويس الجديد للغاز الطبيعي المسال، كما نهدف إلى التوسع دولياً من خلال الحصول على أصول في سلسلة قيمة الغاز، واستهداف الفرص المجدية في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا».

وتمتلك «أدنوك للغاز» ركائز راسخة تؤهلها للاستفادة من رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، والاستفادة أيضاً من إعلان «أدنوك» عن نيتها اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في عام 2024، الذي تخطط «أدنوك للغاز» للاستحواذ عليه.

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