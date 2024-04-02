139 مليون درهم خسائر «سلامة» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» على بيانات الشركة المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغت إيرادات التأمين للشركة 1.111 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 139.327 مليون درهم من جراء انخفاض قيمة الشهرة بواقع 49.007 مليون درهم، ويُعزى ذلك إلى عوامل الاقتصاد الكلي السلبية ومخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة Expected Credit Losses)) التي بلغت 83.287 مليون درهم. ويتضمن صافي الخسائر أيضاً خسائر لمرة واحدة بقيمة 28.02 مليون درهم بسبب مطالبات التأمين ضد الحريق القديمة، التي لم يتم استرداد إعادة التأمين الخاص بها كلياً، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 3.613 مليارات درهم في عام 2023 بالمقارنة مع 3.573 مليارات درهم في عام 2022.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: «ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار لمواكبة ظروف السوق المتغيرة، وما زلنا متفائلين وعازمين على تحقيق النمو بالرغم من تحديات بيئة العمل. وفي ضوء النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة في دولة الإمارات، تواصل سلامة تعزيز أعمالها الأساسية لضمان اغتنام هذه الفرص، وتبدي ثقتها التامة بتوفير المزيد من القيمة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين الكرام. وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى».

وقال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: «تخوض سلامة مرحلة تحولية نركز فيها على تعزيز ميزانيتنا العمومية لضمان الاستقرار والشفافية والنمو المستدام، ونسعى إلى إرساء أسس متينة تساعدنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل وتحقيق النجاح على المدى الطويل. ومن خلال الالتزام بالإدارة المالية المسؤولة والتميز التشغيلي، تتمتع سلامة بالمؤهلات اللازمة لبناء مستقبل مشرق يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة. وانطلاقاً من نهجنا الذي يتمحور حول رضا العملاء، سنواصل جهودنا لتخطي توقعاتهم عبر توفير منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة».

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