أسهم العقارات ترفع سوق دبي بمكاسب 1.24 مليار درهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.40% أو ما يعادل 17 نقطة، مسجلاً مستوى 4263.29 نقطة، ليربح السوق نحو 1.24 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم العقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 730.3 مليارات درهم في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 731.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 8.1% ليغلق عند 0.455 درهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 96.6 مليون درهم، تعادل 20.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 471.9 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ63.8 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 2.45% عند 8.37 دراهم. وشهد سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الإمارات دبي الوطني»، حيث تم تنفيذ الصفقة على عدد 5.74 ملايين سهم بقيمة 100.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 17.5 درهماً للسهم الواحد.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم ديار للتطوير 2.85%، ووطنية إنترناشيونال 2.6%، والفردوس القابضة 2.5%، وإعمار للتطوير 2.4%.

وأعلن سوق دبي المالي أنه سيتم نقل إدراج أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى اعتباراً من اليوم 2 أبريل 2024.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.65 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 49.76 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18% إلى مستوى 9245.05 نقطة، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 203.97 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 104.7 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 54.6 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 210.4 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 135.7 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 0.645 درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم إي سفن- أذونات 4.35%، وبريسايت 2.2%، وإيزي ليس 2.1%، وبالمز الرياضية 1.7%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 11.2 مليار درهم أمس، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.574 تريليونات درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 3.585 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، بواقع 910.6 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و471.9 مليون درهم في سوق دبي.

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