«الإمارات دبي الوطني كابيتال» ترتب أول تسهيل ائتماني لمجموعة لينوفو بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار لصالح مجموعة لينوفو المحدودة، لتكون المرة الأولى التي تدخل فيها «لينوفو»، العاملة في قطاع التكنولوجيا، سوق القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط بهدف دعم احتياجاتها لتمويل عملياتها التشغيلية وأهدافها المؤسسية.

ويتوافق هذا التسهيل الائتماني مع الالتزام المستمر لمجموعة لينوفو بمواصلة الابتكار في تصنيع الحواسيب الشخصية وإنتاج الهواتف الذكية لتقديم أحدث الحلول التقنية للمستهلكين من الشركات والأفراد. وستخصص حصيلة التمويل لتحقيق عدد من الأهداف المؤسسية للمجموعة، منها أهداف عامة تتعلق بأعمالها، بجانب تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، وغيرها من متطلبات إعادة التمويل، ما يجعل هذا التسهيل في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة لينوفو لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الحواسيب الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ حصتها السوقية فيها 29.1%، فضلاً عن حصتها البالغة 33.8% في السوق الخليجية.

ولقي الطرح اهتماماً كبيراً في السوق، حيث استقطب طلباً تجاوز المعروض الأولي البالغ 300 مليون دولار بأكثر من الضعف، وذلك بفضل الطلب الإقليمي الكبير من 11 مؤسسة مالية تنشط في الإمارات والأردن والكويت والبحرين، ما دفع «لينوفو» لزيادة حجم التسهيلات التي استقرت عند 500 مليون دولار بعد تقليص كبير لإجمالي المبالغ المكتتب بها من المستثمرين.

وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «إننا فخورون بالدور الجوهري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة تمويل لشركة لينوفو في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى جمع رؤوس الأموال بالاستفادة من مصادر السيولة المتاحة في المنطقة».

وقال هيو وو، نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الخزانة في شركة لينوفو: «تبرز هذه الصفقة الأولى من نوعها بالنسبة لشركة لينوفو في الشرق الأوسط مكانة وقوة الشركة باعتبارها أحد المزودين الرائدين لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين. وقد سررنا بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب هذه الصفقة المهمة، ونثمّن دورها في تسهيل تنويع مصادر تمويل لينوفو».

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