4.57 آلاف عملية عبر تطبيق «إمارات تاكس» الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إتاحة تطبيق «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الذكية للمتعاملين شكلت نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من الهيئة، مشيرة إلى أن التطبيق الذكي الذي تم تفعيله بنجاح في شهر أكتوبر الماضي خلال الدورة الـ43 لمعرض «جيتكس غلوبال» جاء استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن تطبيق «إمارات تاكس» الذكي متوفر على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر «أبل» و«غوغل بلاي» الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 4.57 آلاف عملية عبر التطبيق الذي يتيح عدداً كبيراً من الخدمات الرقمية المتنوعة للمتعاملين لتمكينهم من إدارة عملياتهم الضريبية بآليات تتميز بالدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة، والشفافية.

وذكرت الهيئة أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان التطبيق السلس وتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات، أضافت الهيئة 15 خدمة من الخدمات المتعلقة بضريبة الشركات، من بينها خدمات التسجيل/التعديل في ضريبة الشركات، وإلغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وإدارة الحساب، وتعديل البيانات البنكية وغيرها من الخدمات.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «وفرت الهيئة تطبيق «إمارات تاكس» الذكي الذي يقدم 35 خدمة ضريبية رقمياً للمتعاملين، في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.»

وأضاف: «تكثف الهيئة جهودها لتوفير خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات».

وقال عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا التوجه استكمالاً لخطط التحديث والتطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة، فقبل أقل من عامين تم تفعيل منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي، ثم جاء الاعتماد على تطبيق «إمارات تاكس» الذكي ضمن خطط التحديث المستمرة التي نقوم بها استعداداً لمستقبل أكثر تطوراً وصولاً لتحقيق هدفنا الرئيسي بالتحول إلى هيئة ضريبية رائدة عالمياً».

وأضاف: «قامت الهيئة خلال الفترة الماضية ببناء تطبيق «إمارات تاكس» بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات المعنية لتشكل نقلة نوعية ضمن مراحل الارتقاء بالنظام الضريبي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث تتكامل خدمات التطبيق المطورة مع الخدمات الحديثة المقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى، وضمن هذا التعاون تم الاعتماد على خاصية الدخول الموحد إلى تطبيق «إمارات تاكس» باستخدام المتعاملين لتقنيات «الهوية الرقمية» «UAE Pass» في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر التطبيق».

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