«أبوظبي الإسلامي» يعين طلحة كريم رئيساً لإدارة المخاطر للمجموعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، تعيين طلحة كريم في منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة. وعبر منصبه، سيقوم طلحة كريم بدور محوري في تعزيز قدرات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال إدارة المخاطر، وضمان قدرة المصرف على تحديد المخاطر وإدارتها بشكل استباقي مع دعم أهدافه الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

ويمتلك طلحة كريم، خبرات تزيد على 25 عاماً في مجال إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع المصرفي، وقد عمل في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، فقاد ونفّذ أطر عمل شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر المؤسسية، بما يضمن إدارة جميع المخاطر بفعّالية ضمن حدود المخاطر المحددة.

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