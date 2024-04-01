فعاليات وأجواء نوعية بمركز دبي المالي العالمي في رمضان

المصدر: دبي- البيان

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تحفل أجواء شهر رمضان الفضيل، في مركز دبي المالي العالمي، بفعاليات ترفيهية وثقافية ومجتمعية متنوعة، توفر لأفراد الأسر خيارات عديدة، حيث يحظون معها بأوقات فريدة تتضمن أنشطة إبداعية وإطلالات على ثقافات وتقاليد الشعوب المتنوعة، عبر سلسلة مطاعم مهمة، ذلك برفقة الأهل والأصدقاء، حيث تتوافر قوائم غنية بأشهى المأكولات على الإفطار، بجانب أجواء الألفة أثناء احتساء القهوة والاحتفاء بالشهر الفضيل مع إمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من الهدايا المميزة، وزيارة المعارض التي تستحق التجربة، بما يضمن للجميع تجربة رمضانية لا تنسى.

ومن بين ذلك استكشاف العالم الشاعري الأخّاذ للفنانة الموهوبة آية حيدر في صالة «طبري آرت سبيس». وتستكشف الفنانة من خلال أعمالها الفنية المصنوعة من الموجودات العادية، التاريخ الغني للمرأة في الشرق الأوسط من منظور الفن وغيره. يقام هذا المعرض الفريد في قرية البوابة، المبنى رقم 3، ويستمر حتى 18 أبريل 2024.

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