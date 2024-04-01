الأسهم المحلية تربح 11.3 مليار درهم في أولى جلسات أبريل

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس مالها السوقي نحو 11.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.574 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.585 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 10 مليارات درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.2 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.18% بمكاسب 17 نقطة عند 9245.05 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.29% رابحاً نحو 26.9 نقطة ليقفل عند 9114.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 17 نقطة ليغلق عند 4263.29 نقطة.

وتصدر سهم "الاتحاد العقارية"، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 217.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 8.1% عند 0.45 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 63.8 مليون درهم وأقفل عند 8.37 درهم بنمو 2.44%، ثم "إعمار للتطوير" جاذباً 32 مليون درهم ليغلق عند 8.54 درهم بارتفاع 2.4%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 203.9 مليون درهم، وأغلق دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 104.6 مليون درهم وأقفل عند 15.76 درهم بنمو 1.42%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 54.5 مليون درهم ليغلق عند 2.19 درهم.

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