سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 23 مليار درهم خلال الثلثين الأولين من رمضان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت سيولة الأسهم المحلية حاجز 23 مليار درهم خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان المبارك، وسط حراك ملحوظ على غالبية الأسهم القيادية إضافة إلى تنفيذ عدة صفقات كبرى.

وتوزعت السيولة بواقع 15.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و77.7 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 7.06 مليار سهم منها 3.34 مليار سهم في سوق أبوظبي و3.7 مليار سهم في سوق دبي، عبر تنفيذ ما يربو على 352.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في الثلثين الأولين من رمضان إلى 3.574 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأنهي مؤشر "فادكس 15" تداولات الثلثين الأولين من رمضان عند مستوى 9087.53 نقطة بارتفاع 0.01%، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4246.27 نقطة بمكاسب سوقية 10.1 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز