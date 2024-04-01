سوق دبي يوقف التداول على 3 شركات لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لـ2023

المصدر: البيان

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أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إيقاف التداول على أسهم شركات «شعاع كابيتال، وأمان، وتكافل الإمارات»، وذلك لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2023.

يشار إلى أن شركة شعاع كابيتال أعلنت اليوم الاثنين، تأجيل نشر بياناتها المالية المدققة لعام 2023 إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الدائنين بشأن مباشرة إعادة هيكلة الديون التي تهدف إلى تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأس مالها

كما أعلن مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، أمس، اعتماده البيانات المالية المدققة للشركة عن عام 2023 دون أن يعلن عن أي تفاصيل عنها.

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