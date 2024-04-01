26 ألف و596 حسابًا جديدًا للمستثمرين في سوق دبي بالربع الأول بنمو 103%

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 26 ألف و596 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول 2024، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 103% خلال الربع الأول، مقارنة بـ13 ألف و112 حسابا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حسابا في مارس، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 154% مقارنة بنحو 6531 حساباً جديداً في مارس 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش أم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الـ3 أشهر بواقع 5807 حسابات، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 5611 حسابا، ثم «الرمز كابيتال» بـ1960 حساباً، يليه «المشرق للأوراق المالية» بواقع 1069 حساباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز