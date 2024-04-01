76 مليار درهم حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين بنهاية 2023

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

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بلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 76 مليار درهم بما يوازي 60.4% من إجمالي الأصول وذلك الربع الرابع من عام 2023 مقارنة برصيد حجم الأصول نهاية 2022 والبالغ 71.4 مليار درهم بحصة 59.4% من إجمالي الأصول.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 12.7% على أساس سنوي في نهاية العام الماضي لتبلغ 53.2 مليار درهم وذلك استنادا لزيادة أقساط التأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 16.5% وأقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9% وهو ما استوعب انخفاض أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.4% مدفوعة بتقلص أقساط التأمين على حياة الأفراد.

في المقابل ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية عام 2023 ويرجع ذلك إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9% والمطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9% والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاض المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8%.

على صعيد آخر ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4% بأساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية 2023 مقارنة بحوالي 68.8 مليار درهم نهاية 2022.

ويعمل بالقطاع المحلي 60 شركة منها من 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية بينما يبلغ عدد المهن المرتبطة بالتأمين 491 مهنة.

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