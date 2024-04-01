المصرف المركزي: 4.2% نسبة نمو ناتج الإمارات خلال 2024

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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خفض المصرف المركزي توقعه لنسبة نمو ناتج الإمارات من 5.7% إلى 4.2% خلال العام الجاري 2024 مع استمرارية نظرة التفاؤل للعام الجاري مقارنة بنسبة 3.1% المقدرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.

وأوضح التقرير الربعي الصادر عن المصرف اليوم بأن خفض التوقع لنمو الناتج خلال العام يستند إلى تباطؤ الانتعاش في الإنتاج النفطي في ضوء اتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر من العام الماضي، متوقعا أن يرتفع النمو إلى 5.2% العام المقبل إذا استمرت التوقعات الحالية لأسواق النفط.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما بأساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 2.5% مقارنة بنسبة 8.3% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة عام 2022، وبلغت نسبة نمو الناتج غير النفطي على أساس سنوي حوالي 5.8% خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة نمو 7.3% في الربع الثاني ومقابل أيضا 6.7% في الربع الثالث من عام 2022 مع التباطؤ في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتصنيع.

واستنادا لذلك توقع التقرير استقرار نمو الناتج غير النفطي عند 4.7% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة متوقعة سابقة 5.9% مع ثبات نسبي خلال عام 2025.

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