«التخفيضات الكبرى» تنعش قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسواق التجزئة في دبي، انتعاشاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، إذ شهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء الإمارة إقبالاً استثنائياً من الزوار، في ظل العروض السخية والخصومات الواسعة على باقة واسعة من السلع والمنتجات، حيث وصلت التنزيلات حتى 95%.

وأسهمت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية على مدار مدار 3 أيام واختتمت أمس. وشاركت في الحملة، مئات العلامات التجارية العالمية والمحلية، فيما ساعدت عمليات الشراء من جانب الأسر استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، على زيادة المبيعات، فيما يتوقع تواصل حالة النشاط حتى قدوم العيد وخلال إجازة العيد.

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