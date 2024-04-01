«جيسيك غلوبال» يؤكد أهمية تأمين الأصول الرقمية ذات القيمة العالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

«جيسيك جلوبال 2024» يستضيف أكثر من 750 شركة | البيان

دبي - البيان

يستعرض معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2024»، أفكار وتطلعات متحدثين وعارضين بارزين حول أهمية النسخ الاحتياطي للمعلومات الحساسة، وخيارات النسخ الاحتياطي المتنوعة المتاحة للأفراد والشركات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، الذي يصادف 31 مارس.

وباعتباره الملتقى الدولي لمجتمع الأمن السيبراني، وأكبر حدث للأمن السيبراني وأكثرها تأثيراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يستضيف معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024» الذي يقام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 750 شركة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً رائداً في مجال أمن المعلومات، و1000 مخترق هاكر أخلاقي من أكثر من 130 دولة.

وقال الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني، هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تعود فيه «هواوي» للمشاركة في المعرض في السنة الرابعة على التوالي: «يقدم هذا المعرض الخيارات الأكثر ملاءمة، والأفكار المستقبلية، والابتكارات فيما يتعلق بالبرمجة، ولا شك في أن معرض ومؤتمر جيسيك غلوبال ودولة الإمارات يشكلان معاً التركيبة المثلى لبناء واحة رقمية موثوقة في قلب العالم العربي».

وقال أليكسي لوكاتسكي، المدير العام ومستشار أعمال الأمن السيبراني لدى شركة «بوزيتيف تكنولوجيز»: «تشارك المؤسسات في الشرق الأوسط بنشاط كبير في التحول الرقمي، ما يؤدي إلى توسيع المجال الذي يستخدمه مجرمو الإنترنت للهجوم».

وأفادت شركة بوزيتيف تكنولوجيز، بأن برامج الفدية هي عادة النهج الأول لجميع الهجمات الإلكترونية، ما يترك الشركات أمام خيارين إما استثمار مبالغ ضخمة من المال في الأمن السيبراني، أو بناء نظام جاهز عند فشل الدفاعات الأمنية.

مواجهة اختراقات

ومن خلال ضمان اكتمال النسخ الاحتياطي وتحديثه باستمرار، ستكون الشركات والأفراد مجهزين بشكل أفضل للتخفيف من التهديدات المتزايدة لأمنهم السيبراني، مثل هجمات برامج الفدية، ورسائل التصيد الاحتيالي، وانتهاكات البيانات المصممة لإضعاف الحواجز.

ووفقاً للدكتور سمير أبو طاحون، الرئيس التنفيذي لشركة إس إم تي، فإن النسخ الاحتياطي المنتظم يضمن قدرة المؤسسات على استعادة أنظمتها دون الحاجة إلى دفع مبالغ فدية وتوفر نسخاً احتياطية للبيانات في حالة الحذف العرضي أو تلف البيانات، سواءً كان ذلك بسبب خطأ بشري أو بسبب التهديدات.

وأضاف: النسخ الاحتياطي المنتظم ضروري لتوفير المرونة والاستمرارية في مواجهة التهديدات المختلفة.

ويوفر النسخ الاحتياطي السحابي، إمكانية التوسع والمرونة والنسخ الاحتياطي الآلي، ولكن هناك خطر مرتبط بتوقف الشركات السحابية عن العمل أو مغادرة السوق، ما حدث بالفعل في دول مثل الصين، ونتيجة لذلك، أصبح النسخ الاحتياطي المختلط، الذي يجمع بين التخزين المحلي والتخزين السحابي، أكثر شيوعاً.

وأضاف أبو طاحون: بدأت بعض المؤسسات أيضاً استكشاف حلول النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) وحلول الاسترداد في حالات الكوارث كخدمة (DRaaS)، والتي تقدم خدمات إدارة النسخ الاحتياطي والاسترداد التي يستضيفها مزودو الطرف الثالث، وتستفيد حلول النسخ الاحتياطي الناشئة هذه من التقنيات المتقدمة مثل التشفير وإلغاء البيانات المكررة.

أمن سيبراني

ويعد اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأهمية تأمين البيانات، سواءً كانت شخصية أو خاصة بالشركات. وتعتبر فرصة رائعة للأفراد والشركات للتفكير في معرفتهم بالأمن السيبراني وتنفيذ أفضل الممارسات لحماية الأصول الافتراضية.

«جيسيك جلوبال 2024» يستضيف أكثر من 750 شركة

البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز