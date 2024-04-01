403 % قفزة في صافي استثمارات الأجانب بـ «سوق دبي» بالربع الأول

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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واصل المستثمرون الأجانب غير العرب، ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي المالي، على نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الشركات التشغيلية، ويأتي ذلك بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن العام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة 403% إلى 1.83 مليار درهم منذ بداية تداولات يناير الماضي وحتى نهاية تداولات مارس 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 357.66 مليون درهم خلال تداولات الربع الماضي من بداية تداولات أكتوبر الماضي وحتى نهاية تداولات ديسمبر الماضي.

مستوى قياسي

ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي الأعلى منذ سنوات، الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي، نتيجة عمليات شراء خلال الربع الأول بقيمة 8.7 مليارات درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 6.85 مليارات درهم.

استثمارات العرب

واتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي، محققة صافياً بلغ نحو 72.65 مليون درهم في الربع الأول 2024، نتيجة عمليات شراء بقيمة 1.54 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 1.6 مليار درهم، وأيضاً اتجهت استثمارات مواطني دول الخليج إلى البيع بصافي بيعي بلغ 444.4 مليون درهم، بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 2.4 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 2.8 مليار درهم.

يذكر أن سوق دبي المالي شهد أداءً قوياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2024، ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للشركات والبنوك عن العام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

صعود قوي

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي ببشكل قوي وبنسبة 4.6% منذ بداية 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4246.27 نقطة في آخر جلسات مارس، ليربح رأسماله السوقي نحو 42.8 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 730.3 مليار درهم بآخر جلسات مارس 2024.

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