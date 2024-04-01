34500 ترخيص تجاري جديد في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات بإجمالي 34.5 ألف ترخيص جديد، وبنسبة 4.3% من 800 ألف ترخيص نشط في 2023، إلى 834.5 ألف ترخيص بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وحافظت إمارة دبي وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، على حصتها الأكبر بنسبة 59% من إجمالي التراخيص التجارية، لترتفع من 470.5 ألف ترخيص إلى قرابة 492 ألف ترخيص.

وأصدرت حوالي 80% من تلك التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الحصة الأكبر من تلك التراخيص بحوالي 149.2 ألف ترخيص، تلتها شركات الشخص الواحد بقرابة 91.7 ألف ترخيص، ثم الشركات الفردية بحصة 87.2 ألف ترخيص، ثم الشركات المدنية 64.8 ألف ترخيص، بينما ضمت التراخيص أيضاً الحصة الأكبر من تركز أنشطة الشركات الدولية بحوالي 1503 تراخيص للشركات الأجنبية، وحوالي 311 ترخيصاً للشركات الخليجية.

في المقابل، بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي 22.1% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة، مرتفعة من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي، إلى قرابة 158 ألف ترخيص بنهاية مارس، وتمت أيضاً حوالي 95% منها عبر دوائر الترخيص الاقتصادية، فيما كانت أكبر أنماط التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية للشركات الفردية بواقع 74.2 ألف ترخيص، فيما اختصت الشركات الجامعة لنمط المسؤولية المحدودة ونمط الشخص الواحد بـ26862 ترخيصاً، بينما تراخيص شركات ذات المسؤولية المحدودة 25816 فيما سجلت شركات الشخص الواحد 4976 ترخيصاً و1160 ترخيصاً لفروع الشركات الأجنبية، مقابل ذلك تمت 6% من إجمالي التراخيص بالإمارة عبر سلطات المناطق الاستثمارية.

وجاءت إمارة الشارقة بحصة 11.7% من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بـ 98 ألف ترخيص كان نصيب الشركات الفردية المرخصة عبر الداوئر الاقتصادية منها 39.1 ألف ترخيص، و16 ألف ترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقرابة 4.8 آلاف لتراخيص شركات الشخص الواحد، وضمت أيضاً 3405 تراخيص لشركات من الإمارات الأخرى وحوالي 109 تراخيص لفروع شركات أجنبية.

وبلغت التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة، 57 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 62% في المناطق الاستثمارية، و38% أصدرت عبر الدائرة الاقتصادية حتى نهاية العام، بينما سجلت الفجيرة 14 ألف ترخيص كانت 97% منها عبر دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة، فيما ناهز إجمالي التراخيص المسجلة في إمارة عجمان 12.5 ألف ترخيص أما على صعيد إمارة أم القيوين فقد سجلت حوالي 3 آلاف ترخيص نشط حتى نهاية العام الجاري.

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