اتفاقية لإطلاق «سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا» أطول برج سكني في العالم

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «Six Senses»؛ العلامة التجارية ضمن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG من العلامات التجارية الفاخرة وأسلوب الحياة، اتفاقية مع «Select Group»؛ شركة التطوير العقاري البارزة ومقرها الرئيس في دبي، لإطلاق برج «سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا» المبنى المؤلف من 122 طابقاً، والذي سيكون أطول برج سكني في العالم عند إنجازه. وستسهم هذه الخطوة، في تعزيز الشراكة الناجحة التي أثمرت عن إطلاق فندق Six Senses Residences The Palm، في دبي الحائز على جوائز، والذي سيحتضن أيضاً Six Senses Place، أول نادي صحي واجتماعي في دولة الإمارات.

وتتواجد الوحدات السكنية البالغ عددها 251 وحدة، في موقع متميز في دبي مارينا، وتتنوع بين شقق سكنية تتألف من غرفتين و3 و4 غرف نوم، وشقق بنتهاوس تتألف من 4 غرف وتمتد على مساحة نصف طابق، وقصور الأفق الدوبلكس فائقة الفخامة مع 4 غرف نوم، وقصور الأفق تريبلكس المؤلفة من 5 غرف نوم. وتم تصميم جميع الغرف، التي تستهدف الحصول على شهادة LEED الفضية، لتعزيز مستويات الاستدامة والسلامة والسعادة، وتحاكي وسائل الراحة التي توفرها غرف نوم فنادق ومنتجعات Six Senses وجوانب وأشكال مباني البيوفيليا وأسلوب فنغ شوي الكلاسيكي. كما يمكن للسكان الاختيار من بين الميزات المخصصة واللمسات الشخصية، بما في ذلك خزانة العافية المجهزة بمعدات اللياقة البدنية المنزلية.

وتشمل البنية التحتية للبرج، مجموعة شاملة من وسائل الراحة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 61.250 قدم مربع، موزعة على أربع طبقات، كما يتم العمل على خطط لإنشاء مركز مخصص لطول العمر يجمع بين العلوم والتشخيص الدقيق وخدمات تفاعلية متقدمة عالية الجودة. وتتضمن الخطط إنشاء صالة ألعاب رياضية كبيرة وعلاجاً بالتبريد وغرف أكسجين عالي الضغط وغرفة شفاء بالصوت الكريستالي ومنطقة سبا مع مجموعة من وسائل الراحة للعلاج المائي. ويتميز حوض السباحة الذي يبلغ طوله 25 متراً على Skydeck في الطابق 109 بتصميمه الذي يعكس الجماليات الهندسية لهذا البرج.

وقال نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لدى Six Senses:«بعد الفرصة التي أتيحت أمامنا لإنجاز أول مشروع لنا في النخلة مع شركة Select Group، فإن هذا البرج السكني، يُشكل خطوة مستقبلية تهدف إلى استقطاب مجتمع دبي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الصحية والعافية والسلامة».

ويتميز البرج بإطلالات على عدد من المناظر البانورامية، ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأول من 2026.

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