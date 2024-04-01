غرفة عجمان تبحث خلال مجلس رمضاني تعزيز شبكة علاقاتها العالمية

المصدر: عجمان ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مجلساً رمضانياً، بمشاركة وحضور السفراء والقناصل ورؤساء وممثلي الملاحق والمجالس التجارية من دول العالم، دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار والأعمال.

حضر المجلس الذي أقيم في فندق فيرمونت عجمان، ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ومحمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في الغرفة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال في إمارة عجمان.

وأكد علي الكيتوب، حرص غرفة عجمان على تنظيم المجلس الرمضاني بهدف توطيد علاقاتها وبناء قاعدة شراكات دولية مستدامة والترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وبحث فرص تنويع الأسواق الخارجية لمنتجات الإمارة وزيادة حجم التجارة البينية بين عجمان ودول العالم والمقومات النوعية التي تتميز بها الإمارة.

وأشار الكيتوب، إلى أن المجلس الرمضاني يهدف إلى تسليط الضوء على مستوى التطورات الكبيرة والمتلاحقة والانتعاش الاقتصادي المميز التي تشهده الإمارة في كافة القطاعات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

بدورها، قالت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات بالإنابة في غرفة عجمان، إن المجلس الرمضاني يعد فرصة لاستكشاف أبرز المعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، وبحث سبل المشاركة فيها بين الحضور وذلك لتضمينها في خطط قسم الترويج المستقبلية.

بدورهم، أكد الحضور من السفراء والقناصل ومسؤولي الجهات الحكومية، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات في مناسبات عدة، لتعزيز العلاقات وبناء الشراكات ودعم التعاون الدولي بين كافة الأطراف، مشيدين بتنوع فرص الاستثمار التي تحظى بها إمارة عجمان والنمو الاقتصادي اللافت الأمر الذي يزيد من فرص الشراكة والتعاون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز