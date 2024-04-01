«مايكروسوفت» تطلق الإصدار المطوّر من مساعدها الذكي «كوبايلوت»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «مايكروسوفت»، عن إتاحة فرصة الاشتراك في تطبيقها «كوبايلوت برو» لعدد أكبر من المستخدمين، بما يمكّن الأفراد في منطقة الشرق الأوسط من تعزيز إنتاجيتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم.

ويأتي إطلاق «كوبايلوت برو» كجزء من خطط «مايكروسوفت» الهادفة إلى وضع هذا المساعد الذكي في متناول الجميع دون استثناء لتعزيز إنتاجيتهم.

ونجح الإصدار الأحدث من المساعد الذكي، في الوصول إلى 222 دولة في العالم كان يتوفر لديها «كوبايلوت». ويمتاز الإصدار الأحدث «كوبايلوت برو»، بأنه مصمم خصيصاً ليضع في متناول الأفراد والمبدعين والمستخدمين المتميزين الأداة المطلوبة للارتقاء بتجربة المساعد «كوبايلوت» إلى مستوى جديد كلياً.

وفرصة الاشتراك متاحة أمام المستخدمين للوصول إلى عدد أكبر من المزايا الفريدة لهذا التطبيق، والتي تتمثل في أولوية الوصول إلى أحدث نماذج تطرحها شركة «أوبن إيه أي» مثل «جي بي تي- 4»، و«جي بي تي – 4 توربو» حتى أثناء أوقات الذروة للحصول على أداء أسرع، ناهيك عن استخدام «كوبايلوت برو» لإنشاء نسخة مخصصة من «كوبايلوت جي بي تي إس» تلبي كل ما يحتاج إليه المستخدمون، وإنشاء صور فريدة يمكن تحسين جودتها بما يعادل 100 ضعف يومياً باستخدام «مايكروسوفت ديزاينر».

خطة توسعية

وكجزء من خطتها التوسعية لنشر «كوبايلوت برو»، ستتيح الشركة لمستخدميها اعتباراً من الآن فرصة الوصول إلى «كوبايلوت» ضمن تطبيقات ويب مايكروسوفت أوفيس 365 المجانية مثل «وورد»، «وإكسل»، و«باور بوينت»، و«أوتلوك»، دون الحاجة إلى سداد رسوم الاشتراك الإضافي في «مايكروسوفت 365».

أما الاشتراك في «مايكروسوفت 365» سواء الشخصي الذي يوفر اشتراكاً لشخص واحد أو العائلي الذي يسمح بمشاركة مزايا الاشتراك مع عدة أفراد الأسرة، فهو مطلوب للتَّمكُن من تفعيل استخدام «كوبايلوت» المتاح في تطبيقات سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وكذلك أجهزة «ماك».

تحسين إنتاج

وأعرب زوبن شاجبار، رئيس ومدير مجموعة أعمال شؤون بيئة العمل الحديثة ومجموعة أجهزة سرفيس، عن سروره إزاء الدور المهم الذي يلعبه المساعد «كوبايلوت» في حياة الأفراد والمؤسسات على حد سواء، إذ يساعدهم في تحسين إنتاجيتهم ويطلق العنان لإبداعهم، وهذا أمر ملهم للغاية.

وأشار زوبن شاجبار أنه انطلاقاً من تنظيف صندوق البريد الوارد المكتظ ومروراً بمتابعة الاجتماعات الفائتة وإعداد التقارير المعقدة، وصولاً إلى اقتراح وصفات شهية لإعداد عشاء لذيذ، يساهم كوبايلوت في رسم ملامح العصر الجديد من الكفاءات.

وبفضل إطلاق تطبيق كوبايلوت برو بات بوسع المستخدمين الاستمتاع بتجارب إيجابية لا تنسى. وحتى يتمكن المستخدمون من الانطلاق للمرة الأولى في رحلة «كوبايلوت برو»، أصدرت مايكروسوفت نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد مخصصة لمن يقومون بتثبيت تطبيق كوبايلوت في الهاتف المتحرك المدعوم بنظام تشغيل «أي أو إس أو» أندرويد.

كما تبذل الشركة قصارى جهودها لوضع مساعدها كوبايلوت عبر حزمة مايكروسوفت 365 في خدمة عدد أكبر من الشركات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها.

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