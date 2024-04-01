المصدر: بانكوك - البيان

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نقل مكتب هيئة تنمية التجارة والاستثمار بدبي، عن جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قوله، إن الإمارات لديها خطة لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية من خلال السعي إلى استثمار المزيد من الأموال في الخارج.

ووفقاً لمكتب هيئة تنمية التجارة والاستثمار بدبي، كشف الجروان، عن أن دولة الإمارات تمتلك الآن محافظ استثمارية بقيمة 2.5 تريليون دولار، وتعتزم زيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر.

ونقلت صحيفة «ذي نيشن» التايلاندية عن الجروان قوله: «إن تايلاند ستكون من بين وجهات الاستثمار للشركات الإماراتية العامة والخاصة».

وأشارت الصحيفة، إلى أن 61 شركة إماراتية تعمل في تايلاند حالياً، بما في ذلك شركة مبادلة، وفازت مبادلة بامتيازات للقيام بأعمال استكشاف البترول في عدة حقول في تايلاند، بما في ذلك حقلا الياسمين وبانيين.

علاوة على ذلك، تعد موانئ دبي العالمية، مزوداً لوجستياً عالمياً لها عمليات في أكثر من 69 دولة حول العالم. وتتولى وحدتها التايلاندية، شركة لايم تشابانغ إنترناشيونال ترمينال المحدودة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية تايلاند، تشغيل محطات الحاويات في ميناء لايم تشابانغ في مقاطعة تشونبوري، وهو أكثر الموانئ الدولية ازدحاماً في البلاد.

وقال مكتب هيئة تنمية التجارة والاستثمار بدبي، إن العديد من الشركات التايلاندية استثمرت أيضاً في الإمارات، بما في ذلك تلك العاملة في مجالات الفنادق والمطاعم ومعارض التجارة.

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