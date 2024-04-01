«داماك» تكشف في دبي عن 50 فيلا بوتيك من «مجموعة أوتوغراف»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «داماك» العقارية؛ الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، عن إطلاق «مجموعة أوتوغراف»، التي تشكل أحدث عروضها السكنية الفاخرة ضمن مجتمع «داماك هيلز» المرموق. وتعزز فلل البوتيك المصممة بدقة لا متناهية من محفظة داماك للمنازل الفاخرة في السوق العقاري بدبي.

وتقع «مجموعة أوتوغراف» وسط المناظر الخلابة والطبيعة الغناء في قلب مجتمع «داماك هيلز»، واستوحي اسمها من مفهومها المميز والقائم على مبدأ «محدودة في العدد ولكن لا حدود لفخامة تصميمها». تُقدم المجموعة 50 فيلا سكنية حصرية مكونة من 4 إلى 7 غرف نوم مُصممة بحرفية عالية وبشكل استثنائي تُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر.

وتُوفر المجموعة أيضاً 14 نموذجاً مختلفاً للفلل الفاخرة المنتشرة في مجتمع «داماك هيلز»، والتي تتميز بأرقى الحِرَف المعمارية، مع تشطيبات فاخرة من الرخام المستوردة من إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتزين كل فيلا ضمن هذه المجموعة العصرية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: «يُسعدنا أن نُقدم «مجموعة أوتوغراف» والتي نعتبرها بمثابة نقلة جديدة في مفهوم العيش الفاخر داخل مجتمع «داماك هيلز»، تتميز الفلل بتصاميمها الأنيقة والديكورات الداخلية العصرية، كما توفر وسائل راحة عالية المستوى، وأجواء هادئة وأنيقة ستُعزز من تجارب المعيشة للقاطنين فيها».

ويُسلط هذا الإطلاق الضوء على توسع محفظة داماك الفاخرة والنمو السريع الذي تُحققه لتلبية الطلب على المنازل الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستوفر «مجموعة أوتوغراف»، فرصة استثنائية لتكون «داماك هيلز» موطناً للمقيمين الذين يبحثون عن نمط حياة غير عادي». تبدأ أسعار الفلل من 5.1 ملايين درهم، وستتيح للمُلاك والمقيمين، على حد سواء، الاستفادة من أرقى الخدمات والمرافق الترفيهية التي يضمها مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك الإطلالات البانورامية على الحدائق الخضراء وملعب الغولف. ويَعِد هذا الملاذ بمجموعة كبيرة من التجارب الغنية والغامرة، ابتداءً من «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب» المرموق وصولاً إلى الإسطبلات ومنتزه التزلج.

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