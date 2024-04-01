21 مليون درهم الأرباح الصافية لـ «الخليج للملاحة» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائجها المالية المدققة للعام 2023، محققة أرباحاً صافية بلغت 21 مليون درهم، مقارنة بخسائر صافية بلغت 7.6 مليون درهم خلال 2022.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 9.6 ملايين درهم بنهاية العام 2023، بدعم من عمليات تأجير اسطول ناقلات المواد البتروكيماوية. وبلغ إجمالي الموجودات مليار درهم بنهاية 2023، مقارنة بـ 785 مليون درهم في العام 2022. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 42% إلى 596 مليون درهم في العام 2023، مقارنة بـ 419 مليون درهم خلال 2022. وانخفضت الإيرادات بنسبة 23% إلى 106 ملايين درهم بنهاية 2023.

ويرجع ذلك بشكل أعمال التصليحات الدورية الإلزامية وصيانة السفن في الأحواض الجافة، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 64% إلى 33 مليون درهم، نتيجة لإدارة الموارد وإعادة الهيكلة.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «لقد قطعنا خلال العام 2023 شوطاً كبيراً في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث تمكنّا من استكمال العديد من الإجراءات لتحسين نتائج الشركة المالية والتشغيلية التي أدت بدورها لتحقيق أرباح صافية».

وأضاف الشيخ ذياب: «تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها الخليج للملاحة على مدار العام الماضي دليلاً على فعالية خطة إعادة الهيكلة، وتميز فريق العمل الإداري وكفاءة استراتيجية النمو والتنوع، وواصلت الشركة، تحقيق أداء متميز خلال العام 2023، بدعم من ارتفاع الطلب على خدماتنا، والدخول في شراكات استراتيجية، وارتفاع هامش العائدات، إلى جانب استمرار فريق الإدارة بتطبيق إجراءات حازمة لضبط التكاليف الإدارية والتشغيلية».

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 42% إلى 596 مليون درهم، مقابل 419 مليون درهم في 2022. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 18% الى 96 مليون درهم في العام 2023، مقابل 117 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022. كما قامت الشركة أيضاً، بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 32%.

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