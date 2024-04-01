بنك رأس الخيمة الوطني يطلق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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أطلق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، تقريره الأول حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال للأبحاث المستقلة.

وأشارت أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، قد اجتاز بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.

ووفق التقرير، سجل مؤشر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي غلوبال لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات عن مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وكلها ساهمت في إعداد المؤشر النهائي.

وفي ظل تخطي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدل الـ 50 نقطة، يتضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامين الأخيرين، لاسيما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.

تأمين معلومات

وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد: «تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الإمارات، حيث تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 94% من الشركات وتساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تفوق 50%، لذا قررنا أن يتمحور التقرير حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع الأولوية التي نوليها لدعم هذه الفئة المزدهرة من الشركات من خلال تأمين معلومات وتحاليل عملية تسهل عليها اتخاذ القرارات، في سبيل تحقيق المزيد من النمو والنجاح».

ويشير التقرير، إلى توقعات اقتصادية قوية للإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتخطى 4% في العام 2024، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.70%. ويشير مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تعافٍ ثابت ومستمر في بعض العوامل الاقتصادية، مثل معدلات إشغال الفنادق التي لامست مستويات ما قبل الجائحة، ما يُشير إلى تعافي قطاع السياحة وهو مؤشر يُساهم في التطلعات الإيجابية عموماً للشركات الصغيرة والمتوسطة حول إيراداتها المستقبلية والمشهد التجاري في الأشهر الـ12 المقبلة.

وقدم مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحليلاً معمقاً للأجواء العامة في قطاعات مختلفة، مع تركيز خاص على مجالات البناء والتصنيع، والنقل، والتجارة، والخدمات العامة، والخدمات المهنية، وخدمات المستهلك والتجزئة، بحيث سجلت كل القطاعات ثقة قوية.

وسجل قطاع البناء والتصنيع 62 نقطة على مؤشر الثقة، وشهد أعلى زيادة في الإيرادات في العامين الأخيرين مقارنة بقطاعات أخرى. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قطاع النقل، فسجلت 60 نقطة على مؤشر الثقة، وأظهرت تفاؤلاً حذراً يُعزى إلى تعديل الأسعار، ونية واضحة لاكتشاف قنوات تشغيلية جديدة.

وبرزت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات العامة والخدمات المهنية، مسجلة 62 نقطة على مؤشر الثقة، وسبب ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال خدمات المستهلك والتجزئة والتجارة، فسجلت توجهاً حذراً أكثر، انعكس على مؤشر الثقة الذي سجل 59 نقطة بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع في هذه القطاعات.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار: «يملك بنك رأس الخيمة الوطني تاريخاً طويلاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي إطلاق هذا المؤشر بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال ليبني على هذا التاريخ، باعتباره استطلاع الثقة الأول في الإمارات الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاشك لدينا بأن هذا التقرير سيحمل قيمة فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن محتوى وبيانات موثوقة تبني عليها استراتيجية أعمالها».

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