«البنك العربي» يقر توزيع 30 % أرباحاً نقدية عن العام 2023

المصدر: دبي - البيان

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عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وأشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن الاقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في أغلب مناطق العالم، حيث استمر خلال العام النهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ عام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الاستهلاكي القوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهد الاقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والاستثمار والطلب على الائتمان أيضاً. وفي المقابل انخفضت معدلات التضخم عالمياً نتيجة لتراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على اقتصاديات العالم والمنطقة.

وأشار المصري أنه وبالرغم من التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023 إلا أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

من جانبها استعرضت رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ544.3 مليون دولار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52%، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

وأشارت الصادق إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2023 لتصل إلى 68.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6 %، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 37.1 مليار دولار مقارنة بـ35.4 مليار دولار بالعام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 % لتصل إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار بالعام السابق.

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