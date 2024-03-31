طيف الإمارات تحتفل بمرور 18 عاماً على تأسيسها بإطلاق منتجات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت مجموعة طيف الإمارات، العلامة التجارية المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع العطور المبتكرة في الإمارات والوطن العربي، احتفالاً من تنظيم EK productions، في فندق فيرزاتشي – دبي، وسط أجواء رمضانية مفعمة بالحماس والفرح، وبحضور موظفيها وعدد من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والشخصيات المهمة والمشاهير.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات اللطيفة التي شملت توزيع الهدايا والجوائز وتكريم الموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في المجموعة.

كما احتفلت مجموعة طيف الإمارات، بمرور 18 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات، وبهذه المناسبة، أطلقت منتجاً جديداً يحمل اسم عود بالذهب، وهو عود طبيعي مغمس بالزيوت الطبيعية مع ورق الذهب عيار 24.

وقال هيثم عبدالباقي، المدير التنفيذي لطيف الإمارات، إن هذا المنتج رائحة ثمينة قيمتها الذهب، وقد طرح في الأسواق، مشيراً إلى أكثر من 85 فرعاً في الإمارات ودول العالم ومنها تم الانطلاق إلى دول العالم.

وأشار عبدالباقي إلى أن مجموعة طيف الإمارات توجد في أكثر من 10 دول حول العالم، منها مصر والكويت والسعودية والبحرين، وأمريكا، وليبيا، ونيجيريا، وقريباً العراق، حيث يتم العمل على تواجدهم أيضاً في 22 دولة جديدة قريباً خلال عامي 2024 و2025، وذلك ترسيخاً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة وتطوير خططها وطموحاتها عالمياً.

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