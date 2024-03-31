9 مطوّرين ينضمون للمرحلة الأولى من برنامج دبي للوسيط العقاري

المصدر: البيان

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دشّنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجيّة لبرنامج دبي للوسيط العقاري، والتي ضمّت 9 مطوّرين عقاريين في دبي، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير.

وقد وقّع اتفاقيّة التحالف الاستراتيجي؛ سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين لشركات التطوير العقاري المنضوية في التحالف، وهي: إعمار العقاريّة، إكسبو دبي، ديار للتطوير، داماك العقاريّة، عزيزي للتطوير العقاري، ماج للتطوير العقاري، شوبا العقاريّة، إلينغتون العقارية، والبيت الدولي للتطوير العقاري. فيما ستشهد المراحل التالية مزيداً من الشراكات مع أبرز المطورين والوسطاء العقاريين في دبي، والتي من شأنها أن تسهم في تأهيل المزيد من الكفاءات الوطنيّة في القطاع العقاري.

أهمّ مجالات التعاون

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات، تشمل: رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وشركاء القطاع العقاري في امارة دبي. وبذل أقصى الجهود بتخصيص نسبة من 10% الى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين. والمساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى الطرف الثاني حسب قوانين العمل السارية.

وأكّد سعادة المهندس مروان بن غليطة على أهميّة هذا التحالف ودورهم في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي تمّ إطلاقها بهدف تعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مُزاولة الأنشطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.

تمكين المهارات الوطنيّة

وقال: "نحرص في أراضي دبي على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تُولي المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات أهمية قُصوى، ويتجلى ذلك من خلال كون المهارات الوطنيّة والارتقاء بها يعدّ ركيزة أساسيّة من الركائز التي نصّت عليها أجندة دبي الاجتماعيّة 2033، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة. نتطلّع إلى العمل والتعاون المشترك مع شركائنا في القطاع العقاري وتحقيق نتائج استثنائية تواكب المكانة المتميّزة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي على الصعيدين المحلّي والعالمي".

كما تشمل بنود الاتفاقيّة؛ التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم، بما يضمن جذبهم إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري.

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