241 مؤسسة بالقطاع المصرفي الإماراتي بنهاية فبراير

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفع عدد المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي بالإمارات إلى 241 مؤسسة بنهاية فبراير الماضي، وفق مؤشرات حديثة للتراخيص الممنوحة من المصرف المركزي تعمل في 5 أنشطة أساسية، مقابل 236 مؤسسة مرخصة نهاية 2023.

وأوضحت المؤشرات، ارتفاع عدد البنوك العاملة محلياً إلى 62 توزعت ما بين 22 مصرفاً وطنياً و40 عربياً وأجنبياً حتى نهاية فبراير، فيما يعمل أكثر من 51% من إجمالي البنوك بواقع 32 بنكاً من دبي منها 8 بنوك وطنية، إلى جانب 24 بنكاً أجنبياً تضم عدداً من البنوك الخليجية والعربية والأجنبية، فيما تم تسجيل 22 بنكاً في أبوظبي منها 6 وطنية، إضافة إلى 16 من جنسيات مختلفة.

وشهد عدد شركات الصرافة المرخصة ثباتاً أول شهرين من 2024، لتظل عند إجمالي 77 شركة مرخصة تركزت الحصة الأكبر منها في دبي حتى نهاية 2023 بحوالي 53 شركة، فيما سجلت 19 شركة أخرى في أبوظبي، بينما عملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.

واستقر عدد مكاتب التمثيل الأجنبية عند 62 مكتباً مرخصاً بالدولة، لتحتفظ دبي أيضاً بأكبر حصة منها حتى نهاية فبراير الماضي مع 39 مكتباً، فيما سجل 22 مكتب تمثيل في أبوظبي، إلى جانب مكتب آخر انطلاقاً من الشارقة. وارتفع عدد شركات الدفع بالتجزئة إلى 15 شركة مقابل 12 شركة مرخصة بنهاية العام الماضي، وسجلت 13 شركة تراخيصها في دبي، فيما سجل ترخيصان آخران في أبوظبي.

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