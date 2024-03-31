«مالية الشارقة» تعزز ثقافة التدقيق الداخلي لموظفي الحكومة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي، والتعريف بأهميته وأدواره الرامية لتحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، بما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.

ونظّمت الدائرة في مقرها، أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

واستهلت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، محاور الورشة، بكلمة افتتاحية، أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وبقية الجهات الحكومية في الإمارة، في سبيل تعزيز الريادة المالية، عبر العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها، باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل. وأشارت إلى أن التدقيق الداخلي أصبح بمثابة صمام الأمان ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف.

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