«إتش آند إم» تطرح تشكيلة ملابس جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «إتش آند إم»، عن طرح تشكيلة ملابس جديدة، تُحاكي سحر وغموض المحيط في أوقات الليل. ويمكن، بفضل هذه القطع، تنسيق إطلالات تناسب الظهور في تجمعات الأعياد، والاحتفاء بموسم الاحتفالات، حيث تُحاكي هذه التصميمات أجواء البحر الرائعة، ذي الأسطح المتلألئة، وتعكس مجموعة من درجات الأزرق المذهلة.

وتتميز هذه القطع بالانسيابية الرائعة، حيث تنساب التصميمات بأناقة على الجسم، بشكل يُحاكي حركة الأمواج في قاع البحر. وتعكس كل قطعة طابعها المميز والجذاب، المستوحى من جمال الطبيعة الخاطف للأنظار في الحدائق المائية ليلاً. وتضم التشكيلة، قفطان بليسيه بلون الكوارتز، ينساب بشكل سلس كحركة الأمواج.

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