«BORK» تفتتح بوتيكها الأول في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت علامة «BORK»، الرائدة في مجال الإكسسوارات المنزلية الفاخرة وأدوات العناية بالعافية والجمال، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية الكهربائية، عن افتتاح بوتيكها الأول بالشرق الأوسط في «دبي مول».

ومنذ أن فتحت متجرها الرئيس الأول عام 2007، بات اسم «BORK» مرادفاً للفخامة والرقي والابتكار، إذ رفعت السقف عالياً في مجال أسلوب الحياة الفاخر. وأصبحت العلامة اليوم متوفرة في الشرق الأوسط، مع افتتاح بوتيكها في دبي مول.

وتم تأسيس علامة «Bork» في العام 2001، انطلاقاً من رؤيتها المميزة تجاه الإنتاج، والتي تتمحور حول الجودة والتصميم والابتكار وخدمة العملاء.

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