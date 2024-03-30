«ريبورتاج العقارية» تنظم يوما خاصا للمبيعات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوما خاصا للمبيعات وأمسية سحور، في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، القناة الكبرى، يوم السبت المقبل، الموافق 30 مارس الحالي.

ويتضمن الحدث عروضا خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية، وليلة رمضانية متميزة.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

وأكدت ريبورتاج العقارية اهتمامها بمواصلة تقديم المزيد من العروض الخاصة والتخفيضات على كافة مشاريعها، بما يلبي تطلعات المشترين والمستثمرين سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز حاجز المليار درهم، خلال أول شهرين من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي مبيعات الشركة إلى ما يزيد عن 4.7 مليار درهم منذ بداية 2023، حتى نهاية الشهر الماضي.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بما يتماشى مع متطلبات العملاء والمستثمرين، داخل الدولة وخارجها.

وكشفت «ريبورتاج» مؤخرا عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية.

وفي دبي أطلقت «ريبورتاج» خلال الربع الثالث من العام 2023 عن مشروع «ريبورتاج فيلدج» في دبي، والذي يضم 1767 وحدة سكنية، كما أطلقت خلال الربع الأول من العام الماضي، مشروع «بيانكا» في دبي، والذي يضم 653 تاون هاوس.

وأكدت «ريبورتاج» مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لتسليمها للمشترين في المواعيد المحددة.

وأنجزت «ريبورتاج العقارية» مؤخرا مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وكانت ريبورتاج قد باشرت في وقت سابق من العام الماضي، إنجاز وتسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، فضلا عن تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

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