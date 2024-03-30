الإمارات وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات والفعاليات

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان، و«وام»

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تشهد دبي والإمارات خلال شهر أبريل المقبل مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، حيث ستشهد الدولة في شهر أبريل المقبل سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة، وتستقطب دبي العديد من الفعاليات العالمية، لتعكس النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة في هذا المجال.

«الآلات تستطيع أن ترى»

وتستقطب قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا.

ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل «إنفيديا» و«معهد الابتكار التكنولوجي» و«كور42» و«انتماء» و«فعاليات دبي للأعمال» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«طيران الإمارات».

«مهرجان المستقبل»

وتستضيف دبي يومي 24 و25 أبريل المقبل بمدينة إكسبو دبي، الدورة الافتتاحية لـ«مهرجان المستقبل» في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار «العام الذي يغير فيه الذكاء الاصطناعي حياتك»، وذلك بمشاركة أبرز المبتكرين والعقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط للطاقة»

ويشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة مشاركة أكثر من 250 متحدثاً في فعاليات دورته الـ49 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 ولغاية 18 أبريل المقبل.

ويركز المعرض بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة، واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط للطلاء»

ويترافق في التوقيت نفسه (16 - 18 أبريل) انعقاد معرض الشرق الأوسط للطلاء، في مركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث الذي يجمع مختلف الجهات المعنية في قطاع الطلاء في المنطقة منذ 29 عاماً، ويوفر منصة مثالية للتواصل والتفاعل وعقد الصفقات بين المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمشترين والأخصائيين الفنيين (مثل خبراء وضع تراكيب الطلاء). ويتيح المعرض للزوار فرصة لقاء أكثر من 200 علامة طلاء رائدة من مختلف أنحاء العالم ضمن خمس فئات، هي المواد الخام والمواد الكيميائية، ومعدات الإنتاج والتغليف ومستلزمات المخابر، ومعدات الاختبار والقياس، وآلات المصانع، وجميع خطوط الإنتاج الأخرى.

وتسلط دورة عام 2024 الضوء على المنتجات والعروض التقديمية للشركات، حيث يشهد اليومان الأول والثاني إقامة 14 جلسة تقدم فيها الشركات العارضة أحدث منتجاتها وابتكاراتها في قطاع الطلاء خلال عروض تقديمية تجارية مدة كل منها 20 دقيقة، ما يتيح للحضور فرصة طرح الأسئلة بصورة مباشرة على الجهات العارضة، وإبرام صفقات تلبي احتياجاتهم.

«جيسيك جلوبال»

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024»، الذي يعقد في الفترة من 23 – 25 أبريل. وتركز دورة المعرض لعام 2024 على خمسة مجالات رئيسية، بما في ذلك الأمن الحكومي، والمسار المالي، ومسار الرعاية الصحية، و«مؤتمر كبار مسؤولي أمن المعلومات» المخصص لاستكشاف المخاطر التي يسببها المخترقون المدعومون من الدول، بالإضافة إلى الحديث حول التهديدات الداخلية والمجموعات المنظمة للاختراقات الإلكترونية، و«قبة المعلومات الحساسة» التي تتيح للحضور الحصول على معلومات حول الوسائل المتطورة لتحديد المخاطر السيبرانية والاستجابة لها والحد منها في الخدمات الأساسية، مثل قطاعات الاتصالات والطيران والنقل والطاقة.

وتستعد النسخة الثالثة عشرة من المعرض الرائد في مجال الأمن السيبراني، لاستقبال أكثر من 20 ألف زائر، و750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، وفي مقدمتها «هواوي» و«هانيويل» و«دو» و«مايكروسوفت» و«غوغل كلاود سكيورتي» و«كاسبرسكي»، إلى جانب كل من «كلاود فلير» و«كواليس» و«بانتيرا»، إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، و1000 مخترق أخلاقي من أكثر من 130 دولة على مدار ثلاثة أيام.

«طاقة المستقبل»

وتنعقد في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في الفترة من 16 و18 أبريل المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.

وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاثة منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والتمويل الأخضر، والتنقل الكهربائي.

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