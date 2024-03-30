الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات ترسم مستقبل الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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قال سعيد الزبيدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «لايك هوم»، إن الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات باتت هي التي ترسم مستقبل قطاع الضيافة.

وقال إن دولة الإمارات تحتل موقعاً متصدراً ضمن الثورة الحاصلة في مجال الإيجارات قصيرة المدى، حيث إنها توفر للمسافرين الراحة والخصوصية، ضمن بيئة فريدة تعكس الثقافة المحلية.

وأضاف: يفضل المسافرون الآن تجارب أكثر مرونة وخصوصية، وهذا ما توفره عقاراتنا التي تمزج بين الرفاهية من جهة، والراحة التي يجدها الإنسان في المنزل من جهة أخرى.

وتدعم العديد من الإحصاءات ملاحظات الزبيدي، فإنه وفقاً للبيانات الأخيرة، فقد شهد قطاع الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات زيادة عالية في الطلب، حيث تفوقت معدلات الإشغال على مثيلاتها ضمن الفنادق التقليدية ضمن العديد من المجالات. ويُعزى هذا الاتجاه إلى الميزات المتعددة التي تقدمها الإيجارات قصيرة المدى، والتي تلبي مجموعة واسعة من الرغبات، بدءاً من المسافرين الأفراد الحريصين على التوفير في ميزانيتهم، وصولاً إلى العائلات الباحثة عن الرفاهية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، والازدهار المتصاعد ضمن قطاع السياحة في الإمارات، فإن الإيجارات قصيرة المدى تتفوق على الفنادق التقليدية في الإقبال، ما يشير إلى مستقبل حيوي لهذا القطاع. ويرجع سعيد الزبيدي، الفضل إلى التكنولوجيا في تبسيط التواصل بين مالكي العقارات والنزلاء، ما يعزز مكانة الإمارات كدولة حريصة على الابتكار والإبداع في هذا المجال وغيره من المجالات.

واختتم قائلاً: قطاع الإيجارات قصيرة المدى ليس مجرد اتجاه سائد، بل وجه مستدام لقطاع السياحة في الإمارات، مؤكداً قدرته على جذب المستثمرين الباحثين عن فرص ديناميكية في مجال الضيافة.

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