«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «ريست هيرو» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة ريست هيرو»، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة العمال الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون الجمعية، وريست هيرو، في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، والفعاليات المشتركة، وبرامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش حفل التوقيع، قال سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، إن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. وأضاف: نثمن شراكتنا مع شركة ريست هيرو التي تدير منصة من المنصات الرائدة في مجال الطلبات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة العاملة بالذكاء الاصطناعي.

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