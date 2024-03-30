سوق دبي يقفز 4.6 % في 3 أشهر بمكاسب 42.8 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.59% منذ بداية 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4246.27 نقطة في آخر جلسات مارس، ليربح رأسماله السوقي نحو 42.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 730.3 مليار درهم بآخر جلسات مارس 2024.

مؤشراتوجاء سوق دبي المالي، ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 8.1%، وبورصة السعودية 5.3%، والبحرين 4.8% وسوق دبي 4.6% وبورصة مسقط 4.2%، في المقابل تراجعت بورصة قطر 6.1%، والبحرين 1.73%، وسوق أبوظبي 3.65%.

وتصدر سهم «بي أتش أم كابيتال»، ارتفاعات سوق دبي خلال 3 أشهر بـ76.97%، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 62.86%، والاتحاد العقارية 45.2%، وتكافل الإمارات 40.7%، وباركن 38.1%، ودبي التجاري 36%، والصناعات الوطنية القابضة 31.9%، وزاد سالك 20.26%، وجي إف إتش المالية 18.1%، وديار للتطوير 16.96%، وإعمار للتطوير 16.6%، وبنك المشرق 15.1%، والإمارات الإسلامي 14.9%، والرمز 14.3%، ودو 11.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب، نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 1.8 مليار درهم خلال 3 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 8.7 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 6.8 مليارات درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 48.6%، وإي أس جي 34.6%، والوطنية للسياحة والفنادق 33.5%، والمستثمر الوطني 27.65%، والشارقة للتأمين 27.4%، وزاد الخليج اﻻستثمارية 25.6%، وجلفار 23.7%، وجي أف أتش المالية 19.9% خلال 3 أشهر.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة خلال 3 أشهر ناهزت 93.24 مليار درهم، موزعة بواقع 68.95 مليار درهم في سوق أبوظبي، و24.3 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 27.3 مليار سهم، عبر تنفيذ مليون و469 ألف صفقة.

أداء شهري

وعلى مستوى الأداء الشهري، اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال مارس الجاري بنحو 30.7 مليار درهم، توزعت السيولة بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.4 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 481.3 ألف صفقة. وتصدر سهم «إعمار العقارية»، النشاط في سوق دبي، جاذباً نحو 1.65 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 850.6 مليون درهم، تلاه «المشرق» 782.1 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 776.6 مليون درهم. واستحوذ سهم «العالمية القابضة»، على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم، ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم «أي آند» 1.37 مليار درهم و«أبوظبي الأول» 1.15 مليار درهم.

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